Правительство решило изменить фиксированную ставку военных облигаций на плавающую. Об этом говорится в постановлении Кабмина №659.

Если раньше ставка была фиксирована в 11% годовых, то теперь она будет привязана к учетной ставке Нацбанка.

Согласно решению, по военным облигациям будет действовать плавающая ставка, которая исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки НБУ за летний период, заканчивающийся первого числа месяца, предшествующего месяцу проведения очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.

Ранее НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% и объяснил его тем, что это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценения.

Также в НБУ ожидали, что благодаря повышению учетной ставки должны вырасти ставки по ОВГЗ. Но Минфин отказался повышать ставку, из-за чего объем размещения облигаций упал до 800 млн. с 2,6 млрд. грн.

Как писала "Страна", десятки украинских банков могут рухнуть из-за резкого роста учётной ставки НБУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.