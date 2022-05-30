Украина рассматривает военный путь разблокировки украинских портов, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире ICTV.

По его словам, вывоз зерна из украинских морских портов могут осуществить с помощью военных конвоев.

Он напомнил, что военные сопровождают грузы к берегам Сомали, где имеется большой риск пиратских нападений, и к Северной Корее.

"Второй способ – это обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которое можно у нас разместить и гарантировать отпор российскому морскому флоту", - сказал Высоцкий.

По его словам, переговоры постоянно ведутся с ООН, непосредственно со странами ЕС, Великобританией, США, со странами-импортерами украинского зерна.

Напомним, Евросоюз раздумывает над военно-морской миссией по вывозу зерна из Украины. В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Также мы сообщали, что Евросоюз завершает разработку плана сухопутного экспорта украинского продовольствия.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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