Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Польши стать гарантом безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, для этого необходимо, чтобы Украина официально обратилась с таким предложением и стороны установили соответствующие условия мирного договора.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты - да, Польша будет участвовать в этом", - сказал президент Польши.

Он добавил, что для Польши как для соседней страны этот вопрос очень важен.

Напомним, ранее один из руководителей администрации президента Анджея Дуды заявил, что в мирном договоре между Украиной и Россией не должно быть отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности для Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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