Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо вести переговоры с РФ о справедливом мире для Украины и о настоящих гарантиях безопасности для нашей страны, которые будут работать.

Об этом Зеленский сказал в ходе видеообращения 16 марта.

"Мы можем и должны бороться сегодня, сейчас. Можем и должны защищать наше государство, нашу жизнь. Можем и должны вести переговоры про справедливый, но честный мир для Украины. Про настоящие гарантии безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание, сложное. Это большой путь, но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру. К миру, которого мы все так хотим", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что накануне нового раунда переговоров с РФ у Зеленского заявили, что диспозиция сторон меняется в пользу Украины.

Также мы сообщали, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переговоры Украины и РФ идут непросто, но надежда на компромисс есть.

Глава российской делегации Мединский заявил, что прогресс в переговорах РФ и Украины есть, но не по всем позициям.

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