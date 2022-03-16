Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с представителями Украины идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса.

"Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, украинской стороны, в том числе сотрудники Офиса президента Зеленского", - сказал Лавров в интервью "РБК".

Он призвал дать возможность переговорщикам РФ и Украины работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии.

"В процессе переговоров России и Украины есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности", - сказал Лавров.

"О том, что Украина готова рассматривать вопрос своего нейтрального статуса в обмен на гарантии безопасности в последние недели часто заявляли и представители украинской власти. То есть, похоже, что конкретно по этому вопросу стороны близки к компромиссу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, позиции на переговорах с РФ звучат уже более реалистично.

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