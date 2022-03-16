В ночь с 15 на 16 марта президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. В нем он коснулся темы переговоров с Россией.

"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", - заявил президент.

По словам Зеленского, вчера у российской армии в Украине не было успеха, хотя в бой были брошены тысячи людей - на севере, востоке, и на юге нашей страны.

"Враг потерял технику, еще сотни солдат. Очень много погибших российских срочников, и десятки офицеров. Среди убитых также еще один генерал", - заявил Зеленский.

Также он рассказал, что число ракет, которые РФ использовала против Украины, уже превышает 900, а авиабомб - столько, что их невозможно подсчитать.

По мнению Зеленского, ситуация, когда под Киевом из-за обстрелов войск РФ погибли оператор FoxNews и украинская журналистка, является еще одной причиной, чтобы усиливать санкции против РФ.

Комментируя визит в Украине премьеров Польши, Чехии и Словении, Зеленский заявил, что это весомая поддержка, поскольку зарубежные политики не побоялись посетить Киев, в то время как он является мишенью. Зеленский также предложил и другим лидерам посетить столицу.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты", - заявил Владимир Зеленский.

Также он сказал, что выступит в среду перед Конгрессом США. И спрогнозировал на сегодня эвакуацию из Изюма.

"Ожидаю, что в среду состоится долгожданная эвакуация из города Изюм Харьковской области. Гуманитарный коридор согласован", - сказал Зеленский.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 15 марта.

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