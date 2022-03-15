Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Об этом во вторник сообщили в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Закон вводит запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также предусматривает применение к общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, санкций: запрет их деятельности в судебном порядке", - сообщила пресс-служба комитета.

Законом запрещено оправдывать действия России и представлять происходящее на Украине как внутренний конфликт. За оправдание, отрицание или признание правомерности "агрессии России против Украины" вводится уголовная ответственность.

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