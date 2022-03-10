Среди жителей Украины 92% верят в то, что их страна сможет отразить нынешнее нападение Российской Федерации. С каждым днем этот показатель все больше растет.

Об этом говорит опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта.

В данный момент только 6% украинцев сегодня не обладают уверенностью в победе. Вера в нее есть во всех регионах страны.

В частности:

57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели;

18% думают, что мы победим через неделю;

39% - через несколько недель;

18% считают, что война будет продолжаться несколько месяцев;

9% думают, что война закончится через полгода или год.

В то же время, абсолютное большинство (97%) опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время. А 80% украинцев принимают участие в войне с Россией: как защитники, волонтеры помогают финансово или информационно.

Ранее "Страна" сообщала, что думали киевляне о поставках оружия в Украину до войны.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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