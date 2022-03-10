Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал о ситуации в Украине на 15-й день полномасштабной войны.

Он подтвердил, что во время бомбардировок роддома и детской больницы в Мариуполе погибли трое, среди них ребенок. 17 травмированных - дети, женщины, медработники.

Также Зеленский заявил, что будет работать над тем, чтобы российские пропагандисты, отрицающие жертвы среди мирных людей, лишались имущества заграницей. Он заявил следующее:

"На российском телевидении вспомнили эту тему, она была у них на ток-шоу. Но ни одного слова правды не сказали. Россиянам солгали, будто в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам солгали, что будто там засели националисты. Они лгут уверенно, как всегда. Военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают. Хочу сказать им одну вещь вы будете отвечать так же как и те, кто приказал скидывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц, мы сделаем все, чтобы ее конфисковали всюду, где бы она не была. Вы же любите богатую жизнь, благополучные страны, у вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях", - говорит Зеленский.

Президент добавил, что гуманитарные коридоры обеспечиваются. Грузовики с едой, медикаментами, уже в пути. Это направления Мариуполя, Волновахи, Изюма, Сумы, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

"Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами и от того, что они хотят сделать с нашими людьми", - говорит Зеленский.

По его словам, россияне хотят унизить наших людей, "чтобы они на коленях брали хлеб из рук оккупантов".

Мариуполь и Волноваха блокируются, по словам Зеленского, чтобы люди были вынуждены бежать на территорию России.

"Оккупанты специально организовывают это издевательство чтобы дать пропагандистским каналам материал. Просто уроды", - заявил он.

По его словам, уже удалось всего эвакуировать за вчерашние сутки эвакуировать более 60 тысяч наших граждан.

Президент добавил, что давление на Россию ради мира будет усилено. Об этом он сказал по итогам разговора с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном и премьером Британии Джонсоном.

Также Зеленский добавил, что Украина ждет в ближайшее время сигналов по вступлению в ЕС, Речь о встрече лидеров Евросоюза, которая произойдет на днях, на которой будет обсуждаться война России против Украины и заявка Украины на вступление в ЕС.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.