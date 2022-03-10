В результате авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе есть жертвы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

Вчера сообщалось, что были ранены 17 человек.

Напомним, глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что авиаудар был нанесен в момент режима тишины.

Мы также писали, что после авиаудара по роддому Мариуполя Джонсон пообещал помочь с защитой Украины от ударов с воздуха.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.