Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал авиаудар российских войск по роддому и больнице в Мариуполе, в результате чего пострадали роженицы и медики. Он заявил, что Британия рассматривает возможность поддержки Украины для защиты от авиаударов.

Об этом премьер-министр Великобритании написал в Твиттере.

"Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления", - заявил премьер-министр Британии.

Напомним, с первого дня войны президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к НАТО с транам Запада с просьбой закрыть небо над Украиной, но на его просьбу отвечали отказом.

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