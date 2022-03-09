В результате авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 рожениц и членов медперсонала, погибших нет.

Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, авиаудар был нанесен в момент режима тишины. По словам Кириленко количество гражданских жертв в Мариуполе составляет 1207 человек.

Напомним, что советник мэра Мариуполя говорил об около 1300 погибших.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера, 8 марта, в Мариуполе прогремели взрывы в самой южной его части. Эта часть города наиболее удалена от боевых действий. Это говорит о том, что артиллерия простреливает весь город.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.