В осажденном городе-герое Мариуполе снаряды упали рядом со зданием, где находился офис Красного Креста.

Об этом сообщают соответствующие фото.

На снимках можно заметить следы множественных повреждений здания и прилегающей к нему территории.

Известно, что офис расположен в самом центре города, то в его южной оконечности. Эта часть города наиболее удалена от боевых действий. Это говорит о том, что сегодня артиллерия простреливает весь город.

Ранее "Страна" сообщала, что в осажденном Мариуполе под завалами дома от обезвоживания умерла шестилетняя девочка.

Также мы писали, что основные силы РФ направлены на окружении Киева, Харькова, Мариуполя и еще трех городов.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.