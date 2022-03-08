Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в 10:00 заработал гуманитарный коридор на отрезке Мариуполь-Запорожье. Позже в Минобороны заявили, что эвакуация людей из города была сорвана российской стороной.

Верещук сказала, что коридор был согласован с РФ 5,6,7 марта, но ранее "из-за прицельных обстрелов людей и грузов - не был открыт"

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье. Из Запорожья - в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманка, Грозовка, Республика, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, который состоит из 8 грузовиков, а также - более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей", - сказала Верещук.

Впрочем, Минобороны Украины позже заявило, что эвакуация из Мариуполя сорвана россиянами, которые "начали атаку в направлении гуманитарного конвоя".

Как уже писала "Страна", единственный маршрут зелёного коридора, эвакуация по которому подтверждена обоими сторонами сегодня, это из Сум в Полтаву (и там эвакуация уже началась). Остальные обоими сторонами не подтверждены публично (о них заявляет только одна из сторон).

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Однако украинская сторона подтвердила только коридор из Сум. После этого губернатор области озвучил условия эвакуации мирного населения из Сум.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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