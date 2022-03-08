Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня с Минобороны России и Красным Крестом согласован гуманитарный коридор из города Сумы.

Об этом Верещук рассказала на брифинге 8 марта.

По ее словам, режим тишины стартует с 9 утра и продлится до 21 вечера. Эвакуация стартует в 10 утра.

Направление эвакуации - на Полтаву. Маршрут, по словам Верещук, один: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Эвакуировать будут и иностранных граждан (в частности - из Китая и Индии).

Напомним, предыдущие попытки организовать гуманитарные коридоры из украинских городов срывались. Так, 7 марта Киев заявил, что считает неприемлемыми предложенные Москвой маршруты гуманитарных коридоров из украинских городов в РФ.

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За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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