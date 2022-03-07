Минобороны РФ заявляет, что Россия предложила Киеву до 02:00 (по киевскому времени) 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования.

При этом российская сторона объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры в Украине 8 марта с 09:00 (по киевскому времени). В частности, речь о Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Мариуполе.

Стоит отметить, что предыдущие попытки организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе и других городах неоднократно проваливались. Кроме того, несколько дней назад под Ирпенем войска России повредили железнодорожную колею и с рельс сошли вагоны эвакуационного поезда.

В то же время, Киев считает неприемлемыми предложенные Москвой маршруты гуманитарных коридоров из украинских городов в РФ. Украинская сторона в ответ направила России свои предложения, как должны выглядеть гуманитарные коридоры.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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