Российское командование объявило направление гуманитарных коридоров для выхода мирного населения во время объявленного Миноброны РФ режима тишины с 09:00 утра по киевскому времени.

Об этом пишет "Интерфакс".

Большинство из них открываются в сторону эвакуации в Россию:

Из Киева – Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;



Из Мариуполя:

- маршрут №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;



- маршрут №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;



Из Харькова – Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;



Из Сум:

- маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

- маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

"Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации", - заявляет Минобороны России.

"Повторимся - от украинской стороны подтверждения этих коридоров и режима тишины нет. И до тех пор пока оно не появится эвакуация вряд ли состоится. Для коридоров обязательное условие - подтверждение с обоих сторон. Если его нет, эвакуация не производится - как, например, вчера в Мариуполе, где о коридоре объявила украинская сторона, но не подтвердили россияне. В итоге эвакуация так и не состоялась", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, позавчера были сорваны "зеленые коридоры" из Мариуполя и Волновахи, о которых на переговорах договорились Россия и Украина.

Вчера, 6 марта, эвакуация жителей Мариуполя снова быласорвана.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.