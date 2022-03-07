Утром в понедельник, 7 марта, по Николаеву был произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей". В результате возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект").

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники и 32 спасателя. Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения взрывоопасных предметов в жилом секторе. Масштабы разрушений устанавливаются.

Напомним, вчера николаевский губернатор сообщил, что вероятность захвата города войсками РФ уменьшилась.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.