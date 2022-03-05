Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город, на входе в который вчера шли тяжелые бои, окружают со всех сторон - со стороны Херсонской области и с Николаевского направления Кировоградской области.

По его словам, по пригороду стреляли ("кассетными" снарядами и "Ураганами") все время после обеда. Попадало и самому городу – ракеты залетали и в центр.

По словам Сенкевича, произошли столкновения на блокпостах, что привело к гибели людей.

А вот танковый прорыв на город удалось отбить.

Напомним, что вчера, 4 марта, губернатор Николаева сообщил, что российские войска отступили из города, но далеко не ушли.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

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В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.