В России решили разъяснить, что они понимают под "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины. Хотя и без конкретики.

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что "демилитаризация Украины предполагает, что в стране не останется никакого оружия, хотя бы потенциально угрожающего России".

А что касается "денацификации", то Россия исходит из того, что "истребление нацистской идеологии в Украине должно быть закреплено юридически", заявил Алексей Полищук.

Но понятно, что в нынешних условиях украинские власти это вряд ли даже обсуждать будут.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.