В воскресенье, 6 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку военных событий по состоянию на 24:00.

Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.

По данным военного ведомства, противник копит силы для штурма Киева и ведет бои за установление полного контроля над Бучей и Гостомелем. Кроме того, российские войска выдвинули силы в район Ирпеня.

В Николаевской области российская армия переправилась через реку Ингул и заняла Кашперо-Николаевку.

Также силами трех БТГ ведется наступление на Запорожье.

В тоже время ВСУ освободили Чугуев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Генштабе ВСУ обнародовали данные, что в российском Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер".

Также мы публиковали утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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