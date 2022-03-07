Российская армия копит силы для штурма Киева и ведет наступление на Запорожье. Свежая сводка Генштаба ВСУ
В воскресенье, 6 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку военных событий по состоянию на 24:00.
Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.
По данным военного ведомства, противник копит силы для штурма Киева и ведет бои за установление полного контроля над Бучей и Гостомелем. Кроме того, российские войска выдвинули силы в район Ирпеня.
В Николаевской области российская армия переправилась через реку Ингул и заняла Кашперо-Николаевку.
Также силами трех БТГ ведется наступление на Запорожье.
В тоже время ВСУ освободили Чугуев.
Ранее "Страна" сообщала, что в Генштабе ВСУ обнародовали данные, что в российском Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер".
Также мы публиковали утреннюю сводку Генштаба ВСУ.
"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.