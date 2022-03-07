Около города Харьковской области Изюма сегодня, 6 марта, целый день идут бои, сообщают местные жители. Российская армия атакуют части ВСУ и ведёт огонь по городу.

Стоит отметить, что Изюм - стратегический пункт. Ворота на север Донбасса. Оттуда открывается прямой удар в тыл находящейся в зоне ООС группе украинских войск. Поэтому россияне хотят подвинутся в этом направлении.

Огонь сегодня велся и по еще одному городу Харьковской области - Балаклеи. Так как в нем никаких других войск кроме российских нет, то местные предполагают, что это бьет украинская армия.

Ранее стало известно, что в результате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них - дети. По данным Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум три мирных жителя погибли.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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