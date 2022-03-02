Под Харьковом в городе Изюме в результате вражеских обстрелов поврежден магистральные газопровод. Ремонтные работы уже ведутся.

Однако жителей Изюма просят срочно до минимума сократить использование газа.

Газопровод получил повреждения в результате авианалета в среду, 2 марта около 14:55. Взрыв обошелся без жертв и пострадавших.

Как сообщает Оператор ГТС Украины, сотрудники компании были вынуждены отключить газораспределительные станции Изюм и Бражковка. Без газа останутся более 40 000 человек.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Возобновят транспортировку газа после ремонтных работ. Газоотвод предназначен для транспортировки части газа от магистрального газопровода к газораспределительной станции.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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