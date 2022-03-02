Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии, призывает россиян выходить на центральную площадь города в 19-00 по будним дням и в 14-00 по выходным. Он заявляет, что ждать нельзя больше ни дня.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"...Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19.00 и в 14.00 в выходные и праздники.

Если можете делать шествие - делайте в выходные. Да, в первый день может выйти не достаточно народа. А во второй - еще меньше. Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны..", - призвал Навальный.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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