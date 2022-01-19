Фото российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", появилось на обложке американского журнала "Time" с подписью "Человек, которого боится Путин".

Об этом стало из нового выпуска еженедельного журнала.

Фотоиллюстрация сопровождается подписью "Человек, которого боится Путин". В материале идет речь о письмах Навального из колонии.

Напомним, 17 января была годовщина возвращения Навального в Россию.

Между тем, ранее "Страна" писала о том, что в июне 2021 года ФБК и штабы Алексея Навального были признаны экстремистскими организациями.

Также мы сообщали о том, что Алексею Навальному, который сейчас находится в колонии, предъявили еще одно обвинение. Оно связано с созданием его некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией".

Кроме того, "Страна" подробно анализировала к чему привело год спустя отравление Алексея Навального, а также изложила в своем материале хронологическую последовательность отравления российского оппозиционера и вопросы спустя год после случившегося.