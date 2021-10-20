Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Об этом сообщает фракция Европейской народной партии в своем Twitter-аккаунте в среду, 20 октября.

"Лидер российской оппозиции Навальный - лауреат премии имени Сахарова за свободу мысли 2021 года. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа требует для него - и всех других политических заключенных - свободы", - сказано в сообщении.

Традиционно вручение премии проходит в декабре в Страсбурге, однако Навальный не сможет приехать на церемонию, поскольку находится в российской колонии. Возможно, премию заберет кто-то из его родных.

Премия "За свободу мысли" имени советского физика и правозащитника Андрея Сахарова была основана Европейским парламентом в 1988 году. Ее получают люди и общественные организации, которые внесли исключительный вклад в борьбу за свободу прав человека и свободу мысли. Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро.

Напомним, в августе Алексею Навальному в России предъявили очередное обвинение, на этот раз из-за Фонда борьбы с коррупцией.

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