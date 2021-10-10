В пятницу, 8 октября, стали известны обладатели Нобелевской премии-2021 во всех основных категориях - медицина и физиология, физика, химия, литература, премия мира.

Обладателем одной из самых политических премий - премии мира - неожиданно стал российский журналист Дмитрий Муратов. Это уже вызвало большой резонанс как в России, так и в Украине.

Лучшим писателем назвали выходца из Танзании, который обошел таких известных литераторов, как Харуки Мураками и Людмила Улицкая.

В точных науках отметили достижения корифеев, на открытия которых уже не один год опираются ученые во всем мире.

Рассказываем, кому и за что присудили Нобелевскую премию в 2021 году.

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира в 2021 году получили журналистка и писательница из Филиппин Мария Ресcа и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов за "смелую борьбу за свободу слова" (накануне издание признали в России иностранным агентом).

Дмитрий Муратов после решения Нобелевского комитета заявил, что не ожидал этого и даже сбросил звонок из Норвегии, когда ему хотели сообщить об этом.

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны", - сказал Муратов.

По словам главы Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен с момента основания в 1993 году "Новая газета" публиковала критические статьи на темы о коррупции, полицейском насилии, незаконных арестах, манипуляциях на выборах, фабрике троллей и об участии российских войск внутри и за пределами России. За это время были убиты шесть её журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне.

После того, что Дмитрия Муратова назвали нобелевским лауреатом, российский сегмент твиттера - точнее, его либеральная часть и сторонники Навального - стали эмоционально негодовать.

Они убеждены, что премию мира должен был получить сидящий в тюрьме оппозиционер. В том, что это не случилось, они увидели "зраду".

"Западный истеблишмент сегодня дал конкретный мессендж - вкладываться ни политически, ни даже эмоционально в нашу беду он не собирается. В переводе на-русский с толератского это звучит просто - "Сами заварили кашу-сами и хлебайте, е@сь с этим как хотите", - пишет пользователь Cave.

"В первый раз верю в то, что решение о Нобелевской премии мира не просто глупое, а коррумпированное. Не знаю, но верю. Премии мира бывали странными и раньше - и когда их давали бывшим террористам, и провалившимся политикам, и не пойми кому, и кому-то заслуживающему, но не за то. Тот же президент Обама заслужил бы премию за преодоление расовых барьеров, действительно революционное, но ему дали, почему-то, за "вклад в дело мира", это в первый год президентства после короткой сенатской карьеры.

Если бы дали премию "Новой газете" как организации, это ещё можно было бы понять. Я бы не дал, но понял. Но Дмитрий Муратов фигура совершенно неподходящего масштаба - слава "Новой газеты" связана с другими людьми, другого масштаба. (Full disclosure: у меня есть небольшой личный счёт с редактором газеты, который публиковал в ней материалы с моей фамилией с маленькой буквы. Впрочем, потом он типа извинился, сказав, что это было навязано хозяином газеты Лебедевым. Ну, я притворился что понял.)

Если кто-то придумал этот план - дать премию лояльному человеку из России, чтобы не дай Бог не дали премию Навальному или кому-то из политзаключенных или политэмигрантов - это дьявольски изощренный удар по нашей стране, настоящему и будущему. Если кто-то организовал это как "компромисс" - ну, типа, позаботимся об этих русских, но не будем дразнить гусей - что ж, это будет поглупее предыдущего", - написал в фейсбуке российский оппозиционер Константин Сонин.

"У них Навальный и Колесникова в тюрьме сидят, буквально принеся себя в жертву ради других, а они дают премию МИРА какому-то жирному коту, который сегодня обмоет ее с другом-веником где-нибудь в "Турандот", оставив там за вечер 2-3 средний российских зарплаты", - пишет пользователь Lucy.

"Муратов должен отдать премию Навальному", - считает Олег Лискин.

Муратов, отметил, что сам он отдал бы голос за Навального, но "у него еще все впереди".

Гневные отзывы сторонников оппозиционера нобелевский лауреат прокомментировал так: "... Мне похер, я не читаю. Это премия моих погибших коллег — отдавших жизнь за людей, боровшихся против диктатуры, выступавших за свободу слова. А чего там пишут и где, мне абсолютно по фигу".

Российские власти журналиста с получением Нобелевской премии поздравили.

Кстати, остались недовольны не только навальновцы.

Аркадий Бабченко, который ранее работал в "Новой газете", до сих пор оскорблен, что Дмитрий Муратов от него "отрекся". Так же, как и другие корреспонденты издания перестали считать его журналистом после спецоперации СБУ.

Негодует из-за решения нобелевского комитета и руководитель канала ATR Айдер Муждабаев (в прошлом - российский журналист и заместитель главного редактора газеты "Московский комсомолец"). Если судить по его посту, у него у самого были виды на эту награду.

"Давайте, местные малоросы, леваки, агентура и просто идиоты — присоединяйтесь к поздравлениям элитным рейхс-пропагандистам! И ещё. Впервые Нобелевка уйдёт прямо в фонд действующего фюрера. А не украинским сиротам и не детям пленённых рейхом крымских татар. Поздравляю!" - написал Муждабаев.

Нобелевская премия по литературе

Англоязычный писатель Абдулразак Гурна, родившийся в Танзании, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Премию писателю вручили "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев оказавшихся в пропасти между культурами и континентами".

Писатель родился на Занзибаре и с 18 лет проживает в Великобритании. Наиболее известные его романы "Дезертирство", "Рай", "У моря". За роман "Рай" он получил Букеровскую премию. В нем он описывает колонизацию Восточной Африки глазами главного героя, который вынужден был отказаться от женщины, которую любит, поскольку столкнулись разные миры и убеждения. Тема многих его романов - жизнь в изгнании и поиски идентичности.

Нобелевская премия по химии

Награду по химии присудили Бенджамину Листу (Институт Макса Планка, Германия) и Дэвиду Макмиллану (Принстонский университет, США) "за развитие асимметричного органокатализа". Другими словами - за достижение при строительстве молекул.

Способность химиков создавать молекулы лежит в основе создания эластичных и прочных материалов, лекарств, помогает накапливать энергию в аккумуляторах.

Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли новый точный инструмент для построения молекул - ассиметричный органокатализ.

До их открытия при создании молекулы часто образовывались два разных вещества, зеркальные отражения друг друга (зеркальные изомеры). Однако часто химикам необходимо было только одно из них.

Разделять зеркальные изомеры было довольно сложно и затратно. В некоторых же случаях, если это не было сделано, возникали трагедии. Так вышло с препаратом Талидомид, успокоительным, выпущенным в 50-х годах прошлого века. У многих женщин, принимавших его в первые месяцы беременности, родились дети с тяжелыми пороками развития. Позже выяснилось, что дело было в том, что около трети молекул действующего вещества в каждой таблетке были не той формы, а в виде зеркального отражения.

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан нашли способ, как увеличивать производство только одного необходимого изомера. Они пришли к выводу, что для катализа не нужны ферменты целиком, которые и производят изомеры и их зеркальные копии. Достаточно выделить всего одну простую молекулу - пролин.

Это сделало химию более экологичной, особенно фармацевтические исследования. Наработки ученых уже использовали в Китае и Японии. Химики из Китайской академии наук получили крахмал из углекислого газа. А в университете Киото из углекислого газа получили наночастицы, которые могут служить хранилищем для водородного топлива.

Нобелевская премия по физике

Нобелевскую премию 2021 года по физике получили трое учёных - Сюкуро Манабе( США), Клаус Хассельман (Германия) и Джорджио Паризи (Италия). Премия присуждена с формулировкой "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Простыми словами они смоделировали изменения климата. На их наработки сегодня опираются практически все исследования климата.

Манабе показал, как повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли приводит к глобальному потеплению. Еще в 70-х годах он первым получил результаты, которые на сегодня не особо поменялись. По его расчетам, атмосфера Земли должна нагреваться в среднем на 2,3 градуса при удвоении концентрации углекислого газа. Современные модели дают данные от 2,5 до 4 градусов

Паризи работал над теорией сложных и неустойчивых систем и тем, какое влияние в них имеют небольшие изменения - знаменитый "эффект бабочки".

Хассельманн, используя открытия Манабе и Паризи, ответил на вопрос, почему несмотря на переменчивость погоды, климатические модели могут быть надежными. Он также стал автором метода "отпечатков пальцев", который позволяет проанализировать разные факторы изменения климата и отличить изменения температуры, вызванные деятельностью человека и природными факторами, например, извержениями вулканов. Это позволило доказать, что с середины 20 века основная причина роста температуры на планете - влияние человека.

Нобелевская премия по медицине и физиологии

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие рецепторов температуры и прикосновения. Ее получили два американских ученых: Давид Джулиус (Калифорнийский университет) и Ардем Патапутян (Институт Скриппс в Калифорнии).

Они открыли механизм того, как человек реагирует на боль, температуру и прикосновения и выяснили, что при этом происходит в организме. Долгое время это оставалось загадкой.

В 90-х годах Дэвид Джулиус проанализировал, как именно химическое соединение капсаицин вызывает ощущение жжения, когда мы едим перец чили. Было известно, что капсаицин активирует нервные клетки, но как именно, было неясно.

Ученый и его коллеги создали библиотеку из миллионов фрагментов ДНК генов в сенсорных нейронах. В результате нашли ген, который отвечает за восприятие капсацаина. Ген кодировал новый белок, на который реагировал специальный рецептор. Ему дали название TRPV1. Открытие этого рецептора стал прорывом и позволило обнаружить и другие температурные рецепторы человека.

Ардем Патапутян нашел рецепторы, которые реагируют на механические стимулы, например, прикосновения. Он открыл ионный канал Piezo2, который отвечает за чувство осязания.