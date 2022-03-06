В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляют, что российские власти могут обстрелять свои собственные города, чтобы свалить вину за это на Украину.

Об этом говорится в сообщении СНБО в воскресенье, 6 марта.

"Российская власть готовится к реализации возможного сценария, который предусматривает обстрелы жилых кварталов российских городов, расположенных рядом с границей Украины, чтобы потом обвинить в этом украинских военных", - сказали в СНБО.

"Правда, не совсем понятно зачем это надо России. У Путина наоборот линия, что в Украине идёт "спецоперация", которая ничем России не угрожает", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в Минобороны России предупредили об ударах по военным предприятиям Украины.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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