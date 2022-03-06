Призвали к осмотрительности. Франция заявила, что помощь Украине не должна способствовать дальнейшей эскалации
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что помощь Украине не должна "способствовать дальнейшей эскалации напряженности".
Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что в этой сфере нужно сохранять особую осмотрительность. Иными словами, нужно предоставлять Украине всю необходимую помощь, но в то же время мы не должны способствовать эскалации", - сказала Парли.
"В общем, европейцы не только небо не хотят закрывать, но ещё и с вооружениями подумают - что продавать, а что нет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
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