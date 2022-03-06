Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что помощь Украине не должна "способствовать дальнейшей эскалации напряженности".

Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что в этой сфере нужно сохранять особую осмотрительность. Иными словами, нужно предоставлять Украине всю необходимую помощь, но в то же время мы не должны способствовать эскалации", - сказала Парли.

"В общем, европейцы не только небо не хотят закрывать, но ещё и с вооружениями подумают - что продавать, а что нет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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