США активно обсуждают с Польшей возможные поставки Варшавой самолетов Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

Напомним, что сегодня, 6 марта, поляки заявили, что такое решение ещё не принято.

По одной из схем, которая обсуждалась в медиа, полякам должны передать американские самолёты, а Варшава передаст советские самолёты Украине.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

Кроме того, "Страна" сообщала, что после удара по Виннице Зеленский жестко потребовал от западных лидеров закрыть небо над Украиной.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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