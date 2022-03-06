Никаких решений о передаче Украине польских военных самолетов пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, отвечая на вопрос о том, собирается ли Варшава передать Киеву военные самолеты, передает ТАСС.

"Что касается передачи самолетов, могу только повторить, что на данный момент никакие решения по этому поводу не приняты. Ведется дискуссия о спектре действий НАТО. Но эта дискуссия по-прежнему ведется. Никакие решения не приняты", - сказал он.

Мюллер также опроверг данные о вылете в Украину боевых самолетов с польских аэродромов.

"Появляется информация, касающаяся польских аэродромов. Хочу подчеркнуть, что это неправдивая информация, что с территории Польши в боевых целях стартуют самолеты на территорию Украины. Это я хотел бы решительно опровергнуть", - сказал он.

Напомним, в ЕС исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

В Украине идет 11-й день войны, которую начала Россия. Мы рассказываем о том, что происходит на фронте, в нашем онлайне.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.