Канада не может прямо сейчас передать Украине боевые самолеты, поскольку не имеет в своем арсенале техники, с которой знакомы украинские военные.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо также против закрытия неба над Украиной. По его мнению, "Это стало бы нежелательным уровнем эскалации".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировых лидеров закрыть небо над Украиной. Однако и НАТО, и США отказались это делать.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.