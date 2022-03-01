Канада ввела нефтяное эмбарго против России. Об этом заявил премьер Джастин Трюдо, пишет CBC News.

"Мы объявляем о нашем намерении запретить все поставки сырой нефти из России. Этот сектор обеспечивает более трети доходов российского бюджета", - заявил Трюдо.

Правда, как напоминает журнал Forbes, Канада у России нефть не покупала ни в 2020-м, ни в 2021 году. Поскольку сама является одним из крупных ее экспортеров.

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