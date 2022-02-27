Россия угрожает наносить удары по транспорту, который будет перевозить западное оружие на территории Украины.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.

"Лица, которые собираются транспортировать западное оружие Киеву, на территории Украины могут стать целями точечных ударов. Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны - это ее дело. Как только она попадает в Украину, мы демилитаризацию проводим. Они ведь не яблоки везут. Вы что, думаете, не отследить что ли эти поставки? Это же не перочинный нож в кармане провезти", - сказал Андрей Климов.

Напомним, что США передадут Украине крупную партию "Стингеров".

Ранее "Страна" сообщала, что на приказ Путина привести в боеготовность ядерные силы в США ответили, что не угрожают России.

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