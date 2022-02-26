В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - говорится в сообщении.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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