В субботу, 26 февраля, киевский мэр Виталий Кличко записал новое обращение к гражданам, в ходе которого рассказал о ситуации в столице после ночных обстрелов. Кадры он опубликовал у себя в Telegram.

"Ночь была сложной. Но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности – со стороны Гостомеля и Василькова. Там агрессора нейтрализованы. Сейчас действуют ДРГ – было несколько столкновений", - сказал он.

Вместе с тем мэр Киева призвал граждан оставаться в укрытиях, потому что "враг может атаковать с воздуха". При этом передвижение в городе может быть осложнено, но работникам критической инфраструктуры будет обеспечено передвижение.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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