Болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что по отряду кадыровцев, передвигающемуся на машинах с буквой V, под Киевом нанесён удар "Байрактаром".

Об этом Грозев написал в своем Твиттере со ссылкой на некие чеченские источники.

"Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной "армии" Кадырова (в частности, 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара "Байрактара"), большая часть остальных вернулась через границу. Подобные сцены подтверждают такие сообщения", - написал Грозев и перепостил видео, опубликованное бывшим послом Украины в Австрии Александром Щербой. На видео снята разбитая техника якобы кадыровцев на улице Вокзальной в Буче.

Между тем сам Рамзан Кадыров сегодня об этом ничего не говорил. Наоборот, заявлял, что пора переходить в наступление и действовать более решительно.

Hey @mfa_russia and @RusBotWien, I know you have colleagues, who speak Ukrainian. Here is a message to you from a Ukrainian, who isn’t young anymore, but sounds resilient enough!

And… ah, yeah: #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/vfjtfJbCIO