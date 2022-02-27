Болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что по отряду кадыровцев, передвигающемуся на машинах с буквой V, под Киевом нанесён удар "Байрактаром".

Об этом Грозев написал в своем Твиттере со ссылкой на некие чеченские источники.

"Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной "армии" Кадырова (в частности, 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара "Байрактара"), большая часть остальных вернулась через границу. Подобные сцены подтверждают такие сообщения", - написал Грозев и перепостил видео, опубликованное бывшим послом Украины в Австрии Александром Щербой. На видео снята разбитая техника якобы кадыровцев на улице Вокзальной в Буче.

Между тем сам Рамзан Кадыров сегодня об этом ничего не говорил. Наоборот, заявлял, что пора переходить в наступление и действовать более решительно.

Hey @mfa_russia and @RusBotWien, I know you have colleagues, who speak Ukrainian. Here is a message to you from a Ukrainian, who isn’t young anymore, but sounds resilient enough!

And… ah, yeah: #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/vfjtfJbCIO February 27, 2022

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.