На фронте погиб один из командиров "Правого сектора" Василий Малкович (Хорват). Об этом сообщил бывший народный депутат Владимир Парасюк в своем Telegram-канале.

"Хорват (Василий Малкович) погиб. Он всю свою молодую жизнь возложил на борьбу. У него были непоколебимые убеждения и идеалы сильной независимой Украины.

Отдыхай в покое, Друг. Вечная тебе слава, Воин. Ты был настоящий! Большая честь было знать тебя!" - написал Парасюк.

Обстоятельства гибели он не уточняет.

Российские паблики пишут, что это произошло в Белгородской области.

Напомним, что Хорват стал подозреваемым по уголовному делу после участия в массовой драке на горнолыжном курорте Драгобрат в 2016 году. 10 января на турбазе "Хата Магната" на курорте Драгобрат произошла поножовщина между мужчинами в камуфляже и персоналом заведения.

В результате несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Хорвата тогда взяли на поруки нардепы, в том числе Парасюк.

Комментируя это уголовное дело, командир ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий тогда заявил, что Хорват был начальником оперативного штаба, одним из организаторов и первым командиром 5-го ОБАТ ДУК ПС.