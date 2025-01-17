Воевавшая за Украину 23-летняя девушка-доброволец из Беларуси Мария Зайцева погибла на фронте.

Об этом сообщают белорусские оппозиционные издания.

Зайцева была ранена во время протестов в Минске в 2020 году, перенесла несколько операций в Беларуси, а затем ее увезли на лечение в Чехию.

После начала войны активистка оппозиции уехала воевать в Украину. О гибели Марии Зайцевой сообщили ее друзья.

Напомним, ранее в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси.

Также мы писали, что на войне в Украине погиб немец, бывший солдат Бундесвера Штефан, воевавший на стороне ВСУ с апреля 2022.

Война в Украине идет 1059-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ восстановили позиции в районе Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новоселкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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