Анализируем итоги 1058-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска, сообщает украинский военный паблик Deep State. Войска РФ имеют здесь успех уже несколько дней подряд.

"Враг добрался до дороги и железной дороги юго-западнее села, а также пытается пробиться в сам населенный пункт", – пишет паблик. DS считает, что "соответствующие продвижения в очередной раз показывают намерение противника обойти Покровск, с целью его окружения".

Но, по мнению паблика, главное для РФ здесь – "овладеть логистикой, и этого они пытаются добиться, как минимум взяв ее под огневой контроль".

"Для этого противник привлекает fpv-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, активно набирающим популярность из-за отсутствия влияния РЭБов на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов врага "Судоплатов". Цель – дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения", – говорится в сообщении.

Также DS сообщает об активности армии РФ в направлении Удачного, которое может стать опорным пунктом для россиян в данном районе, чтобы закрепить свое движение к границе Донецкой области.

"Совершаются штурмовые действия в направлении Зверево из населенного пункта Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое враг по факту оккупировал и образует из него определенный опорный пункт", – добавляет паблик.

При этом сегодня Deep State заявил, что ВСУ восстановили позиции в районе Успеновки на этом направлении.

Также российские войска захватили Нескучное под Великой Новоселкой, свидетельствует карта Deep State. Ранее о захвате Нескучного заявляло минобороны РФ.

При этом украинский военный с позывным "Мучной" заявляет, что россияне смогли прорваться во Времьевку. По ним наносится огневое поражение.

В Торецке армия РФ начала штурм шахты "Торецкая" и продвинулась в северо-западной части города, сообщает "Мучной".

"Остался террикон шахты "Фомиха" и немного частного сектора возле него. Могут выйти в тыл Константиновке и обеспечить фланг для дальнейшего движения на Краматорск", – добавил он.

Отметим, что, по сообщению украинских и российских военных пабликов, шахта "Торецкая" остаётся последним крупным центром обороны в городе.

Также, по словам "Мучного", в Часове Яре сейчас проходят бои за центральную высотку. "Там остался небольшой квартал. Остальные части города удерживать будет очень тяжело, и нам придется постепенно отходить. Так же мы, по сути, делаем откат в окрестности Константиновки", – написал он.

О продвижении в Торецке и в Часове Яре также пишут и российские военные паблики.

Военные продолжают сообщать о больших потерях и критикуют командование.

До 75% пехоты ВСУ командиры «угробили в тупых банзай-атаках на кусты, не подумав о завтра», а "теперь все начали плакать о нехватке людей", заявляет воюющий в армии писатель Сергей Сайгон.

Он считает, что пехотная составляющая "нами про@обана уже давно, всем на@рать на пехоту".

К этому привело, в частности, "чрезмерное увлечение" беспилотниками и неадекватные задачи руководства с "купленными погонами".

"В 2022 и начале 2023 года Силы Обороны "перестреливали" русских в контактных боях не@уй делать. Потом появились дроны, ими затыкали дыры на фронте, потому что в то время в армии бардак стал тотальным, мотивированную пехоту, потенциальных взводных, ротных и комбатов попроигрывали по кустам и посадкам "Задачами-200". После Соледара/Бахмута в пехоту никто больше не хотел. Слово "пехотинец" стало обозначать чувака, который не смог отмазаться, у которого нет знакомств устроиться внутри армии и никакой профессии, чтобы его хранили командиры. Пехотинец не подготовленный солдат, который может действовать и выполнять задачи в сложных условиях в составе своего подразделения, а ничего не умеющая ху@ня, которую не надо ничему учить, потому что неокомбат его проиграет за два-три дня и придется искать нового", - пишет Сайгон.

В этом контексте он критикует возможное снижение возраста мобилизации.

"Теперь хотите детей призвать? Шоб дядям, которые на "блатной педали" ходят павлинами со справками в карманах и крепостью в кошельках было не страшно ходить по рестикам, да? А кто этих детей подготовит? А где этим детям взять сержантов? А где им взять нормальных взводных, ротных и комбатов? Или вы их призовете, чтоб за год угробить по посадкам, как угробили "старую пехоту", - заявляет военный.

"Шахед" над Стармером и планы Европы

Сегодня в Киев прибыл с первым своим визитом британский премьер Кир Стармер. Его принимали на Банковой, пока над правительственным кварталом, по данным The Guardian, в эти моменты пролетел российский дрон.

Дрон летел над Мариинским дворцом, в то время как лидеры Британии и Украины находились в Офисе президента. Между ними около 800 метров. О том, что "Шахед" пролетел мимо Верховной Рады, рассказывала также нардеп Ирина Геращенко.

Официально сообщалось, что "Шахед" залетел в Киев с востока, а обломки упали в Соломенском, Голосеевском районе, Дарницком и Печерском районах (центр города).

Встреча со Стармером увенчалась подписанием 100-летнего соглашения о партнерстве Британии и Украины. Как пишет Financial Times, это "символический" договор о партнерстве между двумя странами "в знак поддержки Зеленского перед инаугурацией Трампа".

Соглашение будет охватывать военные и невоенные вопросы и углубление общественных связей. Среди прочего Британия обязуется ежегодно предоставлять Украине военной помощи на 3 млрд фунтов "столько времени, сколько потребуется". И закрепляет за собой статус предпочтительного партнера для украинского энергетического сектора, стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых и производства "зеленой" стали.

Обязательств Британии вступать в войну на стороне Украины в случае нового нападения РФ этот договор не предусматривает. Так же как и многочисленные другие договоры о "гарантиях безопасности", которые Зеленский подписывал с западными странами в течение прошедшего года.

При этом британское издание The Telegraph полагает, что один из ключевых вопросов, которые затронут (или уже затронули) Стармер и Зеленский, - это тема размещения европейских войск в Украине после войны.

Макрон поддерживает эту идею и уже обсудил ее с Зеленским, премьером Польши Туском, а также Стармером. Но Туск публично опровергал такие планы.

Британский же премьер, по данным источников газеты, "еще не подписался" под этой идеей. Лондонских чиновников беспокоит "вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией".

Разговоры о размещении войск начались, потому что "Трамп подталкивает Киев к заключению мирного соглашения с Россией" и "намерен сделать это в течение первых шести месяцев своей администрации".

"В частном порядке министры и чиновники ожидают, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров, и сейчас предпринимаются попытки наметить, что будет дальше. Одна из идей, которая сейчас все чаще обсуждается не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере, заключается в том, должны ли западные войска гарантировать какие-либо условия мира", - пишет The Telegraph.

Дискуссии идут вокруг того, как обеспечить защиту оставшейся территории Украины, если Россия сможет сохранить захваченные ею украинские земли в рамках мирного соглашения. Официальные лица Великобритании пришли к выводу, что американские войска вряд ли примут участие в такой миротворческой миссии. При этом и в Лондоне колеблются.

"Любое выделение войск (для миротворческой миссии в Украине - Ред.), если оно произойдет, окажет значительное новое давление на бюджет министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов", - говорится в статье. Издание напоминает, что Британия лишь обсуждает, как ей поднять военные расходы на 0,2% от ВВП до 2030 года. И пока неясно, как в таких условиях развернуть "тысячи британских солдат" для отправки в Украину.

"Это также может быть расценено Россией как эскалация", - указывает издание еще одну причину для сомнений (видимо, в данном случае речь о сценарии, при котором войска будут направлены без согласования с РФ - Ред.).

Также издание гипотетически обсуждает три варианта ввода войск.

1. Британские войска создают пункты вдоль буферной зоны, которую патрулируют истребители и ударные вертолеты. В тылу — силы быстрого реагирования и бронетехника.



2. Запад формирует линию обороны вокруг Киева, что позволит ВСУ сосредоточиться на сдерживании российских войск. Считается маловероятным.



3. Третий - британские инструкторы проводят обучение на западе Украины, а ПВО из Польши их защищает.

Отметим, что все эти варианты могут быть реализованы, только если Россия примет их как один из пунктов мирного договора. На что пока мало что указывает (из Москвы идут совсем обратные заявления). Но, почему в Париже и Лондоне - а также Киеве - эту тему поднимают, в целом понятно.

Это своего рода "замена НАТО" с точки зрения гарантий безопасности для Киева, учитывая, что Трамп явно не настроен приглашать Украину в НАТО (и не он один в Альянсе выступает против).

Однако против этого категорически выступает Москва. Там уже дают понять, что будут расценивать размещение британских и французских войск как попытку Запада установить физическое присутствие в Украине по итогам войны, предотвращение которого Путин называл одной из основных целей вторжения.

И пока для РФ нет столь тяжелой ситуации на фронте, которая бы побудила Москву изменить свою позицию и снять возражения по иностранным войскам. Наоборот - российские войска наступают.

А потому более вероятно, что россияне выставят одним из условий завершения войны запрет на размещение иностранных войск на украинской территории. О чем они уже и заявляют.

Поэтому обсуждение темы введения англо-французских войск в Украину скорее находится в контексте мер, которые противники скорейшего прекращения войны предпринимают для того, чтоб усложнить ход переговоров.

Правда, в конечном счете все зависит от позиции США. Если они "зарубят" идею с иностранными войсками ради ускорения переговоров с РФ, то вряд ли Франция и Британия решатся ее реализовать самостоятельно, рискуя вступить в конфликт с РФ, не имея поддержки главной страны НАТО.

Заявления соратников Трампа

О том, что стратегия Вашингтона - в том числе по Украине и России - может круто поменяться при Трампе, говорят и выступления его назначенцев на слушаниях в Сенате. Самым показательным стал спич будущего госсекретаря США Марко Рубио.

Отвечая на вопросы сенаторов, которые должны будут утвердить его кандидатуру, Рубио заявил, что вопросы о нейтралитете Украины и возможности ослабления санкций против РФ в конечном счете будут частью переговоров по завершению войны.

"Эта война должна закончиться. Всем следует быть реалистами: на уступки придется пойти как России, так и Украине, и США", – заявил будущий глава Госдепа. Он сказал, что "официальной позицией США должно стать окончание этой войны".

Рубио заявил, что у России нет шансов захватить всю Украину, но и "нереалистично верить", что Украина сможет вернуть захваченные территории. "Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы", - сказал сенатор.

Он также процитировал Трампа, который говорил, что хочет остановить гибель людей в Украине.

"И кто бы не хотел? Разрушения в Украине экстраординарные, понадобятся поколения, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на родите и могут никогда не вернуться. Даже когда я с вами разговариваю, энергетическая инфраструктура Украины разрушается, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий", - сказал Рубио.

При этом примечательно, что в своем вступительном слове будущий госсекретарь темы Украины вообще не коснулся. А сосредоточился на критике "либерального миропорядка" и на "угрозе Китая", которую он обозначил как главную для США.

Выступление будущего госсекретаря США перед Сенатом очень важно и показательно с точки зрения многих аспектов.

То, что он заявляет, уже нельзя, как иногда делают в случае с Трампом, списать на пустой "хайп" или эпатаж "ради красного словца". Рубио - представитель "системы" - республиканского истеблишмента. И потому его заявления обозначают основные параметры системной политики американского госаппарата при президенте Трампе.

То, что Рубио по своей инициативе не стал поднимать украинскую тему, а обрушился на Китай, четко показывает приоритеты внешней политики США при Трампе и логику его стремления как можно скорее закончить войну в Украине. Новая администрация считает главной угрозой Китай. Поэтому хочет сосредоточиться на нем, резко сократив расходы на прочие направления, включая украинское, которые Вашингтон будет считать менее приоритетными в сравнение с китайским.

Но так как европейцы в одиночку потянуть поддержку Киева не способны (особенно в плане военной помощи), что чревато еще большим ухудшением положения украинской армии на поле боя, то войну в Вашингтоне хотят завершить. Пусть даже пойдя на серьезные компромиссы с РФ. Заодно будет ликвидирована угроза втягивания в конфликт НАТО с перспективой ядерной войны (о ней также часто заявляет и сам Трамп, и его соратники – например, кандидат в руководители ЦРУ Рэтклифф на аналогичных слушаниях в Сенате).

Эта угроза сама по себе заставляет США содержать крупные силы в Европе и тратить на это серьезные деньги, вместо того чтобы уделять основное внимание Китаю. Вступать же в войну с РФ, принимая во внимание ее ядерный арсенал, у Трампа не хотят и, более того, считают бессмысленным с учетом того, что основной угрозой там видят, опять же, Китай.

Более того, завершение войны дает шансы Вашинтону попытаться оттянуть Россию от Китая или же как минимум остановить их более глубокое сближение. В то время как продолжение войны сделает такое сближение неизбежным. Что, снова повторимся, противоречит основной задаче американской внешней политики, как ее сформулировал Рубио.

Отметим, что у западной "партии войны", которая изначально выступала против каких-либо компромиссов с РФ для прекращения огня, была другая логика – что война в Украине является тем рычагом, который сокрушит режим Путина путем нанесения поражения РФ на фронте и дестабилизации в тылу. Что привело бы либо к свержению Путина и замене его на прозападного лидера, либо к распаду России. И в том и в другом случае Китай бы лишился потенциально ключевого партнера в противостоянии с США.

Однако изначально в такой концепции были большие сомнения. А к концу 2024 года вера в нее была основательно подорвана. Стало понятно, что продолжение войны не помогает США в противостоянии с Китаем, а мешает ему, отвлекая крупные ресурсы при призрачных шансах достижения результата (свержение Путина и изменение курса Москвы на прозападный с отдалением РФ от Пекина). Скорее от его достижения отдаляет.

При этом определенные промежуточные результаты США уже достигнуты – российские энергоносители в значительной степени вытеснены с рынка ЕС и заменены на американские, европейцы стали больше тратить на оборону и, следовательно, больше закупать оружия у Америки. В целом зависимость Европа от США резко усилилась, а возможности ЕС вести автономную от Вашингтона геополитическую игру уменьшились.

Но дальнейшее продолжение войны не сулит серьезных преимуществ США, а, наоборот, усиливает все описанные выше риски, отвлекая от приоритетных целей и вступая с ними в противоречие. А значит, самое время зафиксировать уже полученный результат и завершить войну. К слову, западные СМИ писали, что к подобному решению Вашингтон пришел бы вне зависимости от того, кто победил бы на выборах.

То есть речь идет о системных изменения в американском подходе к войне, а не о желании отдельно взятого Трампа.

Впрочем, это не означает, что Вашингтон готов дать Москве по Украине все, что она хочет в рамках озвученных Путиным в июне 2024 года условий. В той же речи Рубио Россия упоминается в негативном контексте в числе других диктатур, которые оказывают деструктивное влияние на ситуацию в мире. Также он упомянул о гарантиях безопасности (без уточнений, о чем идет речь), которые должна получить Украина, чтобы Россия не смогла снова напасть. Также нет никаких сигналов из США, что там готовы согласиться с требованием РФ по ограничению численности и вооружений ВСУ после окончания войны (как мы уже писали – это главная "красная линия" для Украины).

При этом у Трампа готовы говорить об остановке войны по линии фронта (то есть о фиксации за Россией ее завоеваний), о нейтралитете Украины и о снятии санкций с РФ (об этом упоминал и Рубио в ответах на вопросы). Возможно, что могут даже обсудить и вопрос вывода американских войск из восточноевропейских стран. Тем более что это ложится в логику действий США по смещению приоритетов (в том числе и в военном плане) на китайское направление.

Таким образом, можно констатировать готовность новой администрации США вести дело к завершению войны. Получится ли? Как мы уже неоднократно писали, скорейшего прекращения не хочет украинская власть, а также "партии войны" на Западе и в России.

Впрочем, Киев и западная "партия войны" вряд ли смогут противостоять линии Вашингтона, если она будет утверждена и принята. Даже Франция и Британия, которые часто показывают в последнее время, что у них есть какое-то свое отдельное мнение по украинскому вопросу, вряд ли скажут слово поперек Трампу (не говоря уже о других странах ЕС, многие из которых и сами выступают за окончание войны). Украинские власти могут, теоретически, не согласиться с американцами, но это создает риск прекращения американской помощи, что может иметь фатальные последствия для Украине в плане ситуации на фронте. А потому маловероятно, что Киев пойдет в отказ.

Ключевой момент – переговоры Вашингтона и Москвы. Им будет очень непросто договориться. Много несовпадений позиций и взаимного недоверия. Но с учетом проблем, которые для обеих сторон несет продолжение войны, это возможно.

Другой вопрос, что силы с разных сторон, заинтересованные, чтобы война не заканчивалась, будут нагнетать градус противостояния и предпринимать максимум усилий с целью сорвать любые договоренности, что у них уже неоднократно получалось в прошлом (подробно об этом мы писали здесь).



Поэтому срыв переговоров и продолжение войны также исключать нельзя. Однако это, с большой долей вероятности, создаст огромные риски радикализации позиций, игры на повышении ставок и усиления давления с последующей эскалацией вплоть до прямого столкновения РФ и НАТО с угрозой применения ядерного оружия. Что является важнейшим стимулом для всех сторон все ж таки договориться о прекращении кровопролития в Украине.

Отдельным вопросом является то, каким образом объявленная жестко "антикитайская" стратегия Вашингтона скажется на позиции Китая к войне в Украине, а также на отношения КНР и РФ.



Китай традиционно выступает за скорейшее прекращение огня, так как война в Украине вредит его стратегическому плану в отношении Европы – оттянуть ее от США. Пока идет война, ЕС все больше к Америке привязывается. Поэтому Пекин изначально выступал с инициативами по остановке войны по линии фронта.

Эта позиция вряд ли изменится и сейчас.

Однако с приходом Трампа и с четкой артикуляцией Рубио стратегического курса на противостояние с Китаем станет менее вероятным вариант, который ранее часто обсуждался в экспертных кругах, о том, что Пекин сможет надавить на РФ вместе с США, заставив Москву принять некие условия мира, которые Россия принимать отказывается. Конфронтационный характер отношений КНР и США сделает подобное взаимодействие практически невозможным.

Наоборот, значимость для Китая связей с Москвой увеличится. Нельзя исключать, что Китай и Россия начнут более активно взаимодействовать в плане обхода санкций и в военно-техническом аспекте.

Пекин вряд ли, повторимся, будет возражать против возможных договоренностей, открывающих путь к прекращению огня, в чем имеет свой интерес. Но при этом, скорее всего, не будет помогать США каким-либо образом корректировать позицию Москвы для того, чтобы она пошла на американские условия.

Наоборот, вероятно, предпримет усилия, чтобы соглашение по Украине между США и РФ не переросло затем во что-то большее.