Война в Украине увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов в конфликт с ядерной страной". Об этом заявил выдвинутый новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидат в директоры ЦРУ Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате.

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной", - цитирует Рэтклиффа "Голос Америки".

По его словам, США сегодня сталкиваются с "возможно, самой сложной средой для национальной безопасности в истории страны". Среди угроз он назвал "стремление Коммунистической партии Китая доминировать в мире в экономической, военной и технологической сферах". Также он раскритиковал "транснациональные преступные организации".

Рэтклифф также заявил, что "Иран ближе к ядерному прорыву, чем когда-либо прежде".

"Усиление координации между соперниками и противниками Америки грозит усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группировки и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, по-прежнему представляют постоянную угрозу нашему народу", – сказал кандидат в руководители ЦРУ.

Напомним, Иран заявил о готовности оказать содействие Канаде, Мексике, Панаме и Гренландии "в борьбе с агрессией и терроризмом США".