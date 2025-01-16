Сенат США опубликовал полный текст вступительного слова кандидата в госсекретари Марко Рубио, которого выдвинул новоизбранный президент Дональд Трамп.

Вчера Рубио более четырех часов отвечал на вопросы сенаторов о том, чем будет заниматься на должности. Были вопросы и об Украине. Однако в своем вступительном слове темы Киева Рубио не касался вообще. При этом он критиковал "либеральный мировой порядок" и "отказ от национальной идентичности".

Кандидат начал с того, что установленный после Второй мировой войны порядок "хорошо послужил" Америке, которая тогда одержала победу в холодной войне, дождавшись падения "империи зла" (цитата Рубио).

Однако далее, по его словам, этот порядок стал играть для Вашингтона не в плюс, а в минус.

По мнению Рубио, после окончания холодной войны США и Запад в целом впали в "опасное заблуждение о конце истории", при котором "все народы земли станут членами демократического сообщества под руководством Запада".

"Что внешняя политика, которая служила национальным интересам, теперь может быть заменена той, которая служила "либеральному мировому порядку". И что все человечество теперь обречено отказаться от национальной идентичности, и мы станем "единой человеческой семьей" и "гражданами мира". Это была не просто фантазия; это было опасное заблуждение", - заявил Рубио.

По его словам, из-за "религиозной приверженности" идее свободной мировой торговли в США сократился средний и рабочий класс, а индустрия попала в кризис, став зависимой от "противников и соперников" (речь идет, очевидно, о деиндустриализации Запада из-за переноса производств в незападные страны).

Среди "противников и соперников" Рубио в первую очередь сделал акцент на Китае.

"Мы приветствовали Коммунистическую партию Китая в этом мировом порядке. И они воспользовались всеми ее преимуществами. Но они проигнорировали все ее обязательства и ответственность. Вместо этого они лгали, обманывали, взламывали и присвоили себе статус мировой сверхдержавы за наш счет", - заявил сенатор.

А "иррациональное рвение к максимальной свободе передвижения людей привело к историческому массовому миграционному кризису не только в Америке, но и во всем мире, что теперь "угрожает стабильности обществ и правительств".

"На Западе правительства теперь подвергают цензуре и даже преследуют внутренних политических оппонентов, в то время как радикальные джихадисты открыто маршируют по улицам и давят машинами наших людей", - сказал Рубио.

Говоря о незападных силах, кандидат заявил, что "в Москве, Тегеране и Пхеньяне диктаторы сеют хаос и нестабильность и соглашаются с радикальными террористическими группами и финансируют их. Затем прячутся за своим правом вето в Организации Объединенных Наций и угрозой ядерной войны".

Поэтому, по его мнению, теперь послевоенный мировой порядок - "это оружие, которое используется против нас".

Основную цель своей работы на посту госсекретаря Рубио сформулировал так: "содействовать миру за рубежом, безопасности и процветанию здесь, дома". Он также напомнил, что в первую каденцию Трампа "не было новых войн".