В Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси.

Об этом сообщают оппозиционные белорусские паблики.

Так, канал добровольческого отряда спецназначения "Террор", который воюет на стороне Украины, разместил короткий некролог.

"Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. Увы, последнюю для вас. Увидимся в Валгалле, братья", - говорится в посте.

При этом в "Терроре" не назвали количество погибших, не уточнили обстоятельств их смерти и не стали давать комментарии.

В сентябре мы сообщали, что на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Также мы писали, что в боях за Украину на восточном фронте погиб 22-летний британский доброволец.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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