Во вторник, 3 октября, в Украине идет 587-й день войны с Россией.

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3 октября

09.20 Еврокомиссия готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы получить поддержку Орбана при выделении помощи Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Деньги для Венгрии могут быть разморожены до конца ноября.

22 млрд евро из фондов ЕС для Венгрии были заморожены в декабре прошлого года - из-за опасений по поводу "верховенства закона и защиты прав человека". Орбан ответил, что он не будет соглашаться на увеличение бюджета ЕС, пока Будапешту не вернут доступ к нему.

При этом Венгрия все же провела судебную реформу в мае по требованию Еврокомиссии (хотя у Брюсселя к ней и возникли вопросы).

08.55 США на этой неделе объявят о новом пакете помощи Украине, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вскоре у нас будет еще один пакет помощи Украине, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что "за Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет пережить нас, он ошибается. Он ошибается", - повторила спикер.

08.40 Попытки Украины развернуть у себя производство вооружения - свидетельство того, что "у ее сторонников заканчивается оружие". Кроме того, они "все больше опасаются увеличивать вложения в конфликт".

Об этом пишет Politico, анализируя прошедший в Киеве форум по военной промышленности.

Киев ждет от западных компаний обязательств инвестировать в украинское производство еще до прекращения боевых действий.

Эта срочность подкрепляется заявлениями западных представителей, что у них заканчивается оружие для Украины. При этом ее "союзники не увеличили значительно свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос".

Но издание указывает, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы сделать то же самое в Украине, которая подвергается обстрелам и продолжает вести войну.

Кроме того, Запад сейчас на распутье, инвестировать деньги в свой ВПК или в украинский.

08.35 Ночью Россия запустила по Украине 31 "Шахид", 29 было сбито, сообщает Воздушное командование ВСУ.

Также оно отчиталось о сбитии ракеты "Искандер-К".

08.03 Украина стала крупнейшим покупателем оружия в Германии, которая бьет рекорды по экспорту вооружений, пишет Spiegel.

За первые девять месяцев текущего года ФРГ экспортировала оружия на 8,76 миллиардов евро (за весь прошлый год было 8,35 млрд).

Более трети от этой суммы пришлось на Украину (3,3 млрд). Вторым по величине получателем с объемом чуть более миллиарда евро является Венгрия, за ней следуют США с 467 миллионами евро.

Только в 2021 году общенемецкий военный экспорт был выше - 9,35 миллиарда евро. Но, не исключено, что в этом году рекорд будет перекрыт.

07.48 Генштаб в утренней сводке сообщает о российских контратаках на всех основных фронтах.

На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

На Времьевском выступе - вблизи Старомайорского и Ровнополя.

К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Как утверждается, все эти атаки успеха не имели.

При этом ВСУ "продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага".

07.38 Ночью был прилет по территории промышленного предприятия в Павлограде, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Что именно попало, он не уточнил. Также на предприятие рухнули обломки сбитого дрона.

Пожар уже был потушен, но есть разрушения производственных объектов.

Всего над областью за ночь сбили 13 беспилотников и крылатую ракету.

07.30 Актуальная карта тревог.