Анализируем ситуацию на 586-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге, сообщал с утра Генштаб ВСУ.

А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. Последние два села - на Времьевском выступе под Великой Новоселкой.

На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой.

ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, но о конкретике не сообщается. Российские паблики пишут, что украинские части продолжают атаковать Новопрокоповку на юге и пытаются прорвать позиции россиян к югу от Бахмута в районе железной дороги.

Также они сообщают о котратаках российской армии в районе Вербового, но говорят, что выбить ВСУ с занятых ими ранее позиции около села не удалось.

При этом роспаблики утверждают, что на Времьевском выступе российские войска, помимо перечисленных Генштабом сел, атакуют у Приютного, где несколько дней назад уже имели продвижение (как подтверждали украинские телеграм-каналы).

Со вчерашнего вечера под мощными ударами находится Херсон и правобережная часть области, подконтрольная Украине. По официальной информации, пострадал объект транспортной инфраструктуры, также ночью был прилет по цеху предприятия.

Под удары попали жилые дома, магазины, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи. Много раненых, среди них дети, а также двое патрульных, один из которых потом скончался.

По Харьковской области утром было как минимум пять ударов, зафиксировано попадание ракет С-300.

Эксперты тем временем подвели итоги ударов "Шахидов" за сентябрь. Их было запущено рекордное количество - 503 дрона, сбить удалось 396. До этого рекорд был в мае - 413. В июне - 197, в июле – 246, в августе – 167.

Максимальная пауза между ударами в сентябре составляла всего два дня.

Эффективность "Шахидов" повышается при запуске более 40 единиц за раз. Тогда Украине удается сбить 73-77%. В случае запуска менее 20 дронов ПВО демонстрирует почти 100% эффективность

В Воздушных силах отмечают, что "Шахиды" значительно дешевле и быстрее производить, чем ракеты, которых РФ много потратила в прошлом году.

В ГУР Украины сегодня прокомментировали вчерашнюю атаку беспилотников на Смоленск в РФ. Разведка заявляет, что целью был авиазавод, где производят ракеты Х-59.

Заявлено, что три из четырех дронов попали в цель, "нанеся значительные повреждения" производственным мощностям российского предприятия. В России этого не подтверждали и заявляли о сбитии пяти беспилотников.

Военные перспективы

Показательное заявление сегодня прозвучало от экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Он призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи.

В статье для газеты Telegraph он сперва заявил, что Лондон должен быстрее давать оружие ВСУ и упрекнул свое правительство в том, что даже Германия уже перегнала Украину по этому вопросу.

Затем он предложил "внести свой вклад" и Украине.

"Средний возраст солдат на фронте – за 40. Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодёжь для будущего, но правда в том, что Россия тайком мобилизует всю страну. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", - заявил Уоллес.

В Украине, напомним, объявлена всеобщая мобилизация (то есть, задан максимальный ее масштаб).

Однако многие военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации (в том числе и откупившись). Что сказывается на ее показателях. По данным военкома Полтавской области в Полтаве выполнение плана мобилизации составляет всего 13%.

Поэтому, власти не расширяют призыв по мобилизации не потому что не хотят, а потому что не могут. Правда, в Украине действуют отсрочки от мобилизации для студентов. Возможно предложение по их отмене Уоллес и имел в виду, когда призывал "мобилизовать больше молодежи".

Так или иначе, но мы видим, что о нехватке личного состава в очередной раз заговорили и на Западе. Что является косвенным свидетельством остроты проблемы.

Очевидно, что успех или провал новых витков мобилизации будут иметь прямое влияние на то, какой уровень поддержки будет дальше оказывать Запад.

На Западе с одной стороны ждут каких-то сдвигов на фронте весной 2024 года, которая обещает стать "потенциально важной фазой войны в Украине", пишет CNN. С другой - не исключают и стратегического тупика на фронте.

Обе стороны будут использовать зиму для переоснащения, пишет телеканал.

"Затем будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACM и других ракет большей дальности (помимо растущих отечественных производственных линий в Украине)", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на экспертов пишет о том, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике.

При этом "часто и ошибочно утверждается, что у русских заканчиваются ракеты и другие боеприпасы". В Украине ждут новой кампании ракетных ударов по энергетике.

При этом неясно, будут ли крупные наступления с обеих сторон. "Среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение надвигающегося тупика", - пишут журналисты.

"Все чаще говорят о том, что конфликт продлится до 2025 года. История показывает, что после начала войны имеют тенденцию закостенеть. Именно это произошло после 2014 года на Донбассе", - говорится в статье.

Впрочем, есть и другие прогнозы - о том, что воюющие стороны на фоне тупика могут прийти к необходимости заключения перемирия. Но об этом чуть ниже.

Также на Западе выражают сомнения в возможности и необходимости возвращения Крыма в Украину военным путем. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

The Times пишет, что у Украины есть план военного возвращения Крыма путем осады, однако издание сомневается, что Украине до зимы удастся хотя бы приблизиться к артиллерийской досягаемости линий снабжения полуострова.

"За кулисами существуют серьезные опасения по поводу того, что произойдет дальше. Помимо разговоров о боевых действиях, менее ясно, как можно освободить полуостров и даже будет ли это разумно", - пишет издание.

По оценке журналистов, из двух миллионов человек, проживающих в Крыму, многие "считают себя русскими".

Источник в МВД Украины сказал автору статьи, что "Крым может стать нашей собственной Северной Ирландией".

"В Киеве есть те, кто задается вопросом о мудрости и практичности возвращения Крыма. Интегрировать население полуострова, вероятно, будет сложно. Хотя были разговоры о примирении, другие были бескомпромиссны", - пишет издание.

Издание вспоминает высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о необходимости "искоренить все русское", а также план секретаря СНБО Данилов о переименовании Севастополя, отмены передачи собственности и запрета права голоса для некоторых жителей Крыма.

Издание полагает, что многие нынешние жители Крыма уедут в случае его возвращения под контроль Украины, но тогда станет трудно поддерживать инфраструктуру. А привлечение правоохранителей с материковой Украины "может заставить местных жителей чувствовать себя несвободными и подчинёнными".

Москва при этом, вероятно, будет делать все возможное, чтобы информационно разжигать ситуацию.

Среди вариантов, которые обсуждают западные чиновники касательно будущего Крыма, есть демилитаризация, "совместное доминирование" или даже проведение "нового и настоящего референдума" о будущем полуострова.

Впрочем, пока вопрос Крыма на повестке дня не стоит, так как линия фронта к нему особо не приблизилась и РФ сохраняет контроль над сухопутным коридором на полуостров и, более того, активно прокладывает там коммуникации. Недавно сообщалось о намерениях построить железную дорогу в Крым вдоль Азовского моря. А сегодня в СМИ появились сведения, что РФ строит новую трассу из Ростова-на-Дону к Мариуполю.

Помощь Запада и условия к ней

Одой из центральных тем дня остаются события в Конгрессе США, который утвердил временный бюджет страны, но по требованию республиканцев исключил оттуда помощь Украине.

Это вызвало большой резонанс на Западе - тема прошла через ключевые СМИ, которые активно продвигали продолжение поддержки для Киева.

Time пишет, что в Конгрессе становится все сложнее согласовывать выделение помощи Украине. И это свидетельствует об ослаблении поддержки Украины в США.

В этом признаются и сторонники Украины в Конгрессе - по их словам, согласование помощи становится все сложнее, а сопротивление республиканцев набирает силу, пишет Associated Press.

Немецкое издание Spiegel делает вывод что вопрос Украины "опустился на несколько позиций в списке приоритетов" США.

"Весь процесс показывает, что США в принципе хотят и дальше поддерживать украинцев, но все больше озабочены собой. Приближается избирательная кампания, все большее значение приобретают другие вопросы, например, миграция на границе с Мексикой. Вопрос Украины в настоящее время опустился на несколько позиций в списке приоритетов в Вашингтоне", - пишет обозреватель Роланд Неллес.

Он считает "вполне возможным", что Украине вскоре "придется больше думать о стратегии выхода из этого конфликта, даже без явной победы над Россией".

А издание Politico затронуло другой важный аспект проблемы с утверждением новой помощи Украине.

Оно пишет, что в США обеспокоены уровнем коррупции в Украине и считают борьбу с ней условием для продолжения западной поддержки.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента, с полным текстом которого ознакомились журналисты. Этот текст не был опубликован - лишь его урезанная версия. Ознакомившись с полным вариантом, Politico сделало вывод, что администрация Байдена обеспокоена коррупцией в Украине гораздо больше, чем об этом говорится публично.

"В докладе подчеркивается: коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от помощи Украине в борьбе против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией. Существование коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени", - пишет Politico.

Но если посмотреть на список "пожеланий" США, то там много пунктов, не имеющих касательства к коррупции - от приватизации банков и расширения изучения английского языка в школах до поощрения ВСУ к принятию протоколов НАТО и реформирования аппарата нацбезопасности с целью сделать его более децентрализованным.

Другие ожидаемые реформы:

- формирование профессионального корпуса младшего офицерского и унтер-офицерского состава в соответствии с доктриной НАТО;

- создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут сопротивляться, если Россия захватит больше территории, предполагает Politico;

- производство Украиной собственной военной техники (то есть, снижение зависимости Украины от иностранной военной помощи - о том, что это является одной из ключевых частей новой стратегии Запада "Страна" уже ранее писала);

- деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов (отметим, что это условие невозможно выполнить без отъема бизнеса у Ахметова и других крупных украинских предпринимателей в данной сфере);

- антимонопольные меры для стимулирования увеличения налоговых поступлений;

- увеличение кредитования для стимулирования расширения бизнеса, снижение роли государства в банковском секторе. В частности, Сенс-банк (бывший Альфа) должен снова стать частным;

- отбор более 2000 новых судей и устранение накопившихся более 9000 жалоб на неправомерное поведение судей;

- увеличение численности персонала посольства и консульств США в Украине.

Издание пишет, что в первый год войны США предпочитали меньше уделять внимания теме коррупции, хотя она беспокоит их уже давно. Но сейчас американцы все больше настаивают на борьбе с ней публично и в частном порядке.

"За кулисами происходят честные разговоры", - сказал источник издания. Другой источник подтверждает, что борьба с коррупцией будет условием для будущей экономической и военной помощи.

Относительно такого внимания американцев к украинской коррупции в политических кругах Киева бытует две версии. По одной из них американцы действительно нацелены достичь коренного перелома в этой сфере, а, главное - намного большей управляемости над всеми внутренними процессами в Украине, чем они имеют сейчас.

Исходя из этой версии, Вашингтон будет и дальше наращивать давление на украинскую власть, требуя выполнения выставленного ей "домашнего задания", а в случае отказа последуют некие "педагогические" меры воздействия - вроде возбуждения уголовных дел силами НАБУ и САП против топ-чиновников из ближайшего окружения Зеленского, включая, например, экс-министра обороны Резникова (который считается человеком Андрея Ермака).

По второй версии - США не особо намерены "кошмарить" украинскую власть, по крайней мере, во время войны (опасаясь дестабилизирующего влияния на ситуацию внутри страны). А потому, требования выставляются не столько для того, чтоб реально изменить ситуацию, сколько для внутриамериканского потребления.

А именно, чтоб ответить на критику со стороны республиканцев относительно помощи Киеву ("меры принимаются", "все под контролем", реформы уже начались").

Ведь уже очевидно, что оппозиция, контролирующая Палату представителей, будет "взвешивать" каждый доллар, отправляемый на нужды Украины. И любые намеки на то, что эти деньги тратятся непрозрачно, станут поводом для урезания помощи, а также для крупного скандала, который будет бить по предвыборным позициям Байдена.

Вчера мы уже писали о том, что США, по данным нардепа Ярослава Железняка, потребовали от Украины в течение 45 дней, которые отводятся на принятие нового бюджета, не "влипать" в коррупционные скандалы. Поскольку любой из них может заблокировать выделение помощи Украине в Конгрессе.

Тем более, что противники этой помощи развернули в Америке серьезную кампанию.

Илон Маск опубликовал сегодня мем с лицом, похожим на Владимира Зеленского и подписью "Когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".

Это вызвало уже жесткие комментарии многих украинцев, а также Банковой и Верховной Рады, которые обвинили Маска в подыгрывании российской пропаганде.

Но его пост собрал более 50 миллионов просмотров - куда больше, чем заявления республиканцев с критикой помощи Киеву. И Маск в данном случае не столько задает тренды, сколько реагирует на них.

И это тревожная, безусловно, для Украины тенденция.

Причем она характерна не только для США.

Сегодня, например, главы МИД стран ЕС, собравшись в Киеве, не смогли договориться о выделении 5 млрд евро военной помощи Украине на следующий год.

А международный обозреватель CNN Дэвид Эндельман пишет о "возможном крахе" поддержки Киева среди западных демократий.

Он пишет, что победа Роберта Фицо на выборах в Словакии может дать толчок "антиукраинской кампании, которая ведется во все большем числе европейских стран".

"Антиукраинские" партии, судя по европейским опросам, получат существенный блок голосов в следующем Европарламенте. Это ставит под вопрос усилия нынешних руководителей ЕС по отмене "правила единогласия", которое позволяет любой стране заблокировать санкции против России.

Еще одна проблема, по оценке Эндельмана, рост влияния "антиукраинских" политсил в других странах Европы - например, утльтраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных 21% популярности, что выше, чем у правящей Социал-демократической партии. Также усиливает антагонизм с Киевом Варшава.

Все это происходит на фоне неудавшегося пока контрнаступления ВСУ и колебаний Конгресса США по выделению военной помощи, пишет Эндельман. Вкупе с приходом к власти "антиукраинских партий", ситуация представляет собой "поистине токсичную смесь".

"Конгрессу необходимы быстрые действия, чтобы остановить дальнейшее ослабление – или даже возможный крах – решительной поддержки Украины в западных демократиях", - заключает автор.