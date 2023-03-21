В Украине погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай. Он был добровольцем, воюющим в нашей стране.

Об этом сообщает издание RNZ.

Командир подразделения ВСУ, где служил доброволец, подтвердил гибель защитника. Иностранец погиб в боях на востоке Украины. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии также заявили, что знают о смерти военного.

Кейн Тэ Тай почти год находился в Украине и стал третьим новозеландцем, погибшим на войне.

В августе прошлого года Доминик Абелен погиб в боях, его тело до сих пор не обнаружили. Гуманитарный работник из Новой Зеландии Эндрю Бегшоу погиб в результате артиллерийского обстрела в январе 2023-го, когда пытался спасти пожилую женщину из ее дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб белорусский доброволец. Он пошел на войну в 2022 году.

Кроме того, мы писали, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб первый гражданин Эстонии. Он воевал в Бахмуте. Скончался в результате артиллерийского обстрела.