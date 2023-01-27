В Украине погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.

В ее сообщении говорится, что в 2010-2014 годах Лобов отбывал срок как политический заключенный. Он отказался писать прошение о помиловании, а в 2022 году пошел на войну в Украине.

Ранее мы писали, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

Также "Страна" рассказывала, что на востоке Украины погиб доброволец из США, воевавший за ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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