Британские добровольцы Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении семьи Пэрри, опубликованном МИД Великобритании.

В последний раз 28-летнего Пэрри видели выезжающим из Краматорска в Соледар вместе с Бэгшоу до того, как связь с ним была потеряна.

В заявлении его семьи говорится: "В марте, в самый темный час начала российского вторжения, он оказался в Украине и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных".

Ранее мы писали, что в Луганской области погиб воевавший за Украину доброволец из Тайваня. 25-летний тайванец Цзэн Шэнхуан, присоединившийся к украинской армии, был ранен и умер от потери крови.

Также мы сообщали, что в Украине погиб француз Гастон Бессон, воевавший на стороне украинской армии. Бессон был основателем "Украинского интернационального легиона".