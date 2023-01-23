Под Сватово погибли мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак и главный тренер киевской команды Mafia Swim Team, ультраплавец Михаил Кобыжча.

О гибели спортсменов сообщает официальный канал Верховной Рады в Facebook.

Также на выходных о гибели военных сообщали волонтерские организации.

На спортивном счету Максима Чумака много побед всеукраинского и международного уровня. С началом полномасштабного вторжения Максим добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Чумак был награжден почетным орденом "За мужество" ІІІ степени за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

Михаил Кобыжча был кандидатом в мастера спорта по плаванию и мастером спорта по современному пятиборью. Добровольно пошел на фронт, был ранен, после лечения вернулся на передовую.

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Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.