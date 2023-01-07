Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Бахмутом.

Об этом сообщила сегодня Федерация стронгмена Украины (ФСУ) в соцсетях.

Связь со спортсменом оборвалась в канун Нового года. Как стало известно, он получил ранение в одном из боев после Нового года, которое стало для него смертельным.

Дмитриев не раз становился чемпионом Украины и выступал на международных соревнованиях. Был мастером спорта по стронгмену и пауэрлифтингу. До войны занимал должность главы Сумского отделения ФСУ.

Напомним, что ранее в боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов.

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